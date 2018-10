Boston - El puertorriqueño Yadier Molina fue galardonado hoy, miércoles, con el premio Roberto Clemente previo al segundo partido de la Serie Mundial entre los Medias Rojas de Boston y los Dodgers de Los Ángeles en el Fenway Park.

El hermano del receptor de los Cardenales de San Luis, Bengie Molina, hizo el anuncio a través de las redes sociales. La esposa de Yadier, Wanda Torres, recibió el premio durante la ceremonia y conferencia de prensa.

Yadier no pudo hacer el viaje a Boston desde Colombia, donde dirige a Puerto Rico en el Mundial Sub 23 de béisbol.

Por su parte, el veterano receptor agradeció el ser el cuarto jugador boricua en recibir tal distinción por su aportación a la isla, tras el paso del huracán María el pasado año.

“Estoy bien orgulloso y honrado. Me siento contento por el premio. Obviamente, uno no hace esto con la fundación para ganar premios. Esa no es la idea. La idea es ayudar al pueblo puertorriqueño y (estoy) bien contento (con que) la gente me apoye en esto. Este premio significa mucho para mí y mi familia. De verdad, estoy bien contento con esto y orgulloso”, dijo Molina desde Barranquilla, Colombia, a través de un video suministrado por la Federación de Béisbol.

Edgar Martínez, Carlos Delgado y Carlos Beltrán también han cargado con el premio.

Major League Baseball (MLB), anualmente, le otorga esta distinción al pelotero de las Mayores que se destaca con sus aportes de servicio comunitario.