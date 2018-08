El boricua Edwin “Sugar” Díaz ganó la apuesta y su dirigente cumplió.

Tras alcanzar el salvado 50 de la temporada el pasado sábado en Arizona, el cerrador de los Marineros de Seattle esperó que su dirigente Scott Servais cumpliera con su promesa de realizarse un recorte similar al suyo y el martes lo hizo.

The finished product. ?????



This photo belongs in a museum. pic.twitter.com/LYVoxUJqjl