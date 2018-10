El pelotero utility puertorriqueño Enrique “Kike” Hernández publicó hoy un mensaje en sus redes sociales enl que le pide perdón a los fanáticos de los Dodgers de Los Ángeles por unos comentarios emitidos tras la derrota de anoche, 4-0, ante los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Cerveceros tomaron ventaja de 2-1 tras su victoria en el Dodger Stadium, estadio en el que ambos equipos volverán a chocar esta noche a las 9:09 p.m.

Tras el revés de anoche, en el que Hernández bateó de 2-0 con un ponche, el boricua expresó, según reportaron varios medios, que “no tuvimos energía. El estadio no tenía energía. Los fanáticos no tenían energía”.

“En general, fue un mal partido para todos los que se hacen llamar Dodgers”, abundó Hernández, quien en los primeros dos partidos de la serie lleva de 6-0, con tres ponches.

Los comentarios le generaron críticas por parte de los aficionados, por lo que el puertorriqueño reaccionó hoy con una larga publicación en Twitter e Instagram.

“En una nota seria, quisiera pedirle perdón a todos los que pensaron que estaba culpando a los fanáticos por lo de anoche. ¡Eso no fue lo que dije y nunca diría una cosa así!”, comenzó Hernández en su escrito. “Después del partido estaba realmente frustrado y, como un competidor, estaba frustrado por la manera que jugué. Eso no me afecta mucho si ganamos, y anoche no lo logramos y eso me molestó”.

Hernández está en su cuarta temporada con los Dodgers. En la pasada campaña regular apareció en 145 partifos, en los que promedió .256 con 21 jonrones y 52 carreras empujadas.