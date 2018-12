Fernando Cabrera sabe que su brazo ha acumulado muchas millas este año. Pero el veterano jugador asegura estar disfrutando el regreso a sus raíces como lanzador abridor.

Con 37 años y una experiencia de casi una veintena en el profesionalismo, Cabrera parece haber cogido un segundo aire en su carrera con sólidas actuaciones en el béisbol Doble A e invernal.

Y sonríe cuando habla sobre su extraordinario desempeño como lanzador abridor en el 2018, función que no cumplía desde sus inicios de carrera

“En verdad que me he sentido bien. Claro, no puedo obviar todas las entradas que llevo porque no importa la preparación que tengas son muchas entradas, pero me siento bien del brazo y bien de salud”, dijo Cabrera a El Nuevo Día, tras una sesión de bullpen con los Cangrejeros de Santurce.

El espigado tirador derecho tuvo una de las actuaciones más memorables en la historia del béisbol Doble A este año, cuando acumuló marca de 19-0 —incluyendo los playoffs— con una tacaña efectividad de 0.97 en 21 aperturas.

Lanzando para los campeones Toritos de Cayey, el derecho acumuló un total de 164 entradas, diez menos de las que registró en su carrera de siete años en las Mayores. Fue escogido el Más Valioso de la serie final.

Con los Cangrejeros también está dominando. Tiene marca de 2-1 y es el líder de efectividad del torneo con 1.29 en 21 entradas.

“Por ahora me estoy disfrutando lo que está pasando. Ellos me pidieron que iniciara y yo también lo quería hacer. El año pasado lo quería hacer, pero el brazo no estaba 100%. Pero este año terminé fuerte. Ahora todo va a depender de la salud. Hasta ahora todo está funcionando bien. El equipo de Santurce sabe que trabajé mucho, pero dentro de la lógica ya uno está acostumbrado a esa rutina”, agregó Cabrera, quien no quiso adelantar si terminará su carrera como iniciador.

Cabrera fue reclamado por los Indios de Cleveland en la décima ronda del sorteo del 1999. Debido a la congestión de lanzadores abridores que tenía para entonces el equipo, decidieron convertirlo en relevista. Es por ello que Cabrera asegura que el proceso de adaptación de relevista a abridor fue más sencillo de lo usual.

“El ajuste fue rápido, pero ya llevaba 14 años sin iniciar. Lo bueno fue que aunque estaba en relevo siempre entrenaba y corría como un iniciador. Mi preparación era de lanzador abridor”, dijo. “Cuando empecé en el profesionalismo lo hice como iniciador y la organización de Cleveland siempre me dio permiso para lanzar aquí (invernal) con los Leones de Ponce y ellos me pusieron esas limitaciones de venir del bullpen”, recordó.

“Para aquel tiempo tenían una serie de lanzadores jóvenes con los que ellos tenían planes. Al saber que yo podía hacer un buen trabajo en el bullpen y ya tenía la experiencia, pues me dijeron que me veían con ellos en el bullpen porque era ahí que los podía ayudar”.

Cabrera indicó que no se ha visto obligado a hacer tantos cambios en su rutina ahora que es abridor. Esto lo atribuye a que nunca abandonó su forma de prepararse antes de los juegos.

“Sigo con mi rutina en cuestión de entrenamiento. El año pasado el cambio fue más drástico porque era la primera vez. Le puse muchas entradas de un momento a otro y sufrí un poquito. Aprendí a prepararme un poquito mejor.”.

“En lo demás no he cambiado nada. Atacar los bateadores”.

Cabrera, quien lleva 17 temporadas en la liga invernal, por el momento sigue disfrutando de este regreso a sus raíces y de poder contribuir a los jóvenes lanzadores que vienen subiendo.

No piensa en el retiro

Y rechaza, por el momento, el abandonar el deporte. “Me lo estoy disfrutando que es lo importante. Muchas veces uno juega este juego con muchas cosas que no controlas. Ya yo no estoy en esa. Estoy disfrutando y quiero seguir haciendo esto lo más que pueda. Extenderlo lo que más pueda. Estar con los muchachos y retarme día a día”.