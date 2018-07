Cleveland — Stephen Piscotty pegó un jonrón de dos carreras en la 11ma entrada para adelantar a los Atléticos de Oakland, que vinieron de atrás para vencer el sábado 6-3 a los Indios de Cleveland.

Matt Chapman, quien tuvo su mayor cantidad de hits con cuatro, anotó más tarde en una rola de Jonathan Lucroy para completar el regreso triunfal de los Atléticos y darle la victoria al cerrador Blake Treinen (5-1).

Cleveland llegó al octavo inning con una ventaja de 3-0 antes que el relevista Neil Ramirez permitiera jonrones seguidos de Jed Lowrie — de dos carreras — y Khris Davis para empatar la pizarra.

Oakland ganó por novena vez en 11 juegos desde el 25 de junio y puso fin a una racha de ocho victorias de los Indios como locales. Josh Tomlin (0-5), quien fue el sexto lanzador de Cleveland, permitió las tres carreras de la diferencia en la 11ma.

