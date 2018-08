Sólidas actuaciones de dos jugadores que seguramente recibirán votos para el premio al Jugador Más Valioso (JMV) y una dominante actuación desde la lomita de parte de un lanzador encabezaron la actuación de los peloteros puertorriqueños en las Grandes Ligas.

El torpedero Francisco Lindor, quien ha sido una de las principales razones para que Cleveland comanden cómodamente en la División Central de la Liga Americana, nuevamente encabezó la ofensiva de los Indios en los pasados siete partidos.

Mientras que Javier Báez bateó y fildeó para aportar a la causa de los Cachorros de Chicago, que se mantienen como líderes de la Central de la Liga Nacional. Tanto Báez como Lindor proyectan que aparecerán en las boletas para el JMV de sus respectivas ligas.

También está estableciéndose como un lanzador dominante el novato de los Gigantes de San Francisco, Dereck Rodríguez.

A continuación el desempeño en números de algunos de los boricuas en los últimos siete partidos:

Francisco Lindor -torpedero de los Indios de Cleveland

Conocido como “Mr. Smile”, el campocorto de los Indios tuvo muchas razones para sonreír ya que castigó la pelota al son de .400 (de 30-12), con dos cuadrangulares, siete carreras impulsadas y siete anotadas.

Javier Báez -intermedista de los Cachorros de Chicago

Promedió un indiscutible en cada tres turnos (24-8) para promediar .333. Tres de sus imparables fueron vuelacercas y además agregó un triple y dos dobles. Remolcó cinco carreras y anotó en igual número de ocasiones. Con el guante “El Mago” ha realizado sensacionales jugadas sin importar la posición en que el dirigente Joe Maddon lo coloque.

Eddie Rosario -jardinero de los Mellizos de Minnesota

Luego de atravesar por un “slump” en las pasadas dos semanas su bate revivió. Conectó nueve indiscutibles en 28 turnos para promediar .321 en los últimos siete juegos. Esta actuación ha ayudado a que su promedio vuelva a acercarse a los .300 (.298).

Yadier Molina - receptor de los Cardenales de San Luis

Bateando en el segundo puesto de la alineación, el veterano receptor promedió .286 (28-8). Molina se encamina a su decimocuarta temporada consecutiva con al menos 100 partidos jugados como receptor.

Lanzadores

Edwin Díaz -relevista de los Marineros de Seattle

El temido taponero de los Marineros agregó otros dos rescates para elevar a 42 su total en la temporada, el más alto en las Mayores. Abanicó a cuatro bateadores en las dos entradas que lanzó para sumar 91 en la temporada, la mayor cantidad de su carrera. Y en la jornada del jueves empató la marca de salvados para un boricua con 43 al salvar el juego ante los Astros de Houston. Empató la marca del exrelevista Roberto Hernández establecida en 1999 con Tampa Bay.

Derek Rodríguez -abridor de los Gigantes de San Francisco

En la última semana, el novato lanzó un partido para los Gigantes en el que le cedió a los Astros de Houston apenas tres indiscutibles en siete entradas. No permitió carreras, no dio bases por bolas y ponchó a siete bateadores, pero no estuvo envuelto en la decisión por tercera ocasión consecutiva. En sus últimas tres aperturas ha acumulado 20 entradas y ha permitido tres carreras (1.35 ERA) y ponchado a 19 bateadores.

Héctor Santiago - relevista de los Medias Blancas de Chicago

En cinco entradas permitió apenas una carrera para una efectividad de 1.80. Ponchó a seis bateadores y caminó a dos.

Fríos

Alex Claudio -relevista de los Vigilantes de Texas

El mañoso relevista no las tuvo todas con él en esta última semana al amasar una abulatada efectividad de 18.00 al permitir cuatro carreras y seis indiscutibles en dos entradas lanzadas.

Martín Maldonado -receptor de los Astros de Houston

La ofensiva del naguabeño ha sido oportuna, pero no constante. En 11 turnos que consumió en estos siete juegos apenas ha conectado dos dobles, remolcado tres carreras y anotado en cuatro oportunidades. Su promedio es de .186.

Roberto Pérez -receptor de los Indios de Cleveland

El mayagüezano conectó un indiscutible en 13 turnos y promedió .154 con el madero al bate en esta semana.