El receptor puertorriqueño de los Cardenales de San Luis, Yadier Molina, se vio envuelto en un fuerte altercado con el dirigente de los Diamondbacks, Lovey Lovullo, que provocó que se vaciaran ambas bancas.

El incidente surgió en la segunda entrada cuando A.J. Pollock fue ponchado. Este comenzó a increpar al oficial del plato Tim Timmons y Lovullo salió en defensa de su jugador.

Torey Lovullo said something Yadier Molina didn't like, and things escalated *quickly* pic.twitter.com/sNuZPc0MMU — Sports Illustrated (@SInow) April 8, 2018

Timmons expulsó al dirigente, pero éste siguió discutiendo con el árbitro y mencionó algo que a Molina no le gustó.

Bah, FSA has the audio on Lovullo, but wouldn't air it pic.twitter.com/dPBz5h96Uk — VanHickslestein (@VanHicklestein) April 8, 2018

El boricua trató de abalancerse encima de Lovullo, mientras Timmons lo evitó.

(AP)

De acuerdo a la cadena televisiva FOX, Molina dijo, al finalizar el partido, que "si me vas a insultar al decirme 'hijo de p***', más vale que estés listo para pelear".

Del mismo modo, Lovullo se disculpó con Molina al decir que no utilizó las palabras correctas durante la discusión.

"Respeto mucho a Yadier Molina. No usé las palabras correctas y se ofendió por lo que dije. Mi deseo es regresar a ese momento y no decir lo que dije", sostuvo Lovullo en entrevista con FOX Sports Midwest.

Jugadores de Arizona y San Luis intervinieron en el incidente para evitar mayores problemas.

If Lovullo indeed said “this mother—cker” he owes Yadier Molina an apology. He’s been around long enough to know there are certain words you don’t call Latino players. https://t.co/Lfn4YnQOWf — Jose de Jesus Ortiz (@OrtizKicks) April 8, 2018

Molina permaneció en el juego.