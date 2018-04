Nueva York — Didi Gregorius bateó un par de jonrones de tres carreras y produjo ocho carreras, una marca personal, y los Yankees de Nueva York se sobrepusieron a los cinco ponches de Giancarlo Stanton en su primer juego como local en Yankee Stadium para vencer 11-4 a los Rays de Tampa Bay en gélido debut en casa para el manager Aaron Boone.

Iniciando su cuarta temporada como el sucesor de Derek Jeter en las paradas cortas de los Yankees Gregorius bateó cuatro hits y recibió un pasaporte, para imponer un récord de Grandes Ligas de más carreras remolcadas en el primer juego en casa de la temporada. También impuso una marca de más carreras impulsadas para un torpedero de los Yankees.

Pegó doblete y anotó en la segunda entrada, y su primer vuelacercas puso a los Yankees al frente 4-1 en la tercera en contra de Chris Archer. Después de que el bullpen de Nueva York malgastó una ventaja de tres carreras por segundo juego en fila, Gregorius conectó un lanzamiento en cuenta de 0-2 de Austin Pruitt (1-1) hasta el segundo piso en el séptimo rollo. Pegó un sencillo de dos carreras a jardín izquierdo en el octavo episodio.

Stanton fue abucheado en el octavo inning después de completar el primer juego de cinco ponches en su carrera.

Yes, Giancarlo Stanton is already getting booed by Yankees fans in his first home game of 2018. pic.twitter.com/F5LlCzV9WQ