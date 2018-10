Tal y como si se tratara de una serie final en la que los Criollos prevalecieron, los cagüeños han celebrado en grande la victoria de Alex Cora y los Medias Rojas de Boston sobre los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial del béisbol de Grandes Ligas.

La celebración continuó ayer, y en una esquina de la calle Padial, muy cerca de la alcaldía de ese municipio, un grupo de amigos no pudo ocultar ante este medio el orgullo que sentía por la gesta de su compueblano.

“Yo soy fanático de Cora, de corazón. Yo sigo los equipos donde juegan los puertorriqueños, todos los equipos, y este año estuve pendiente a la temporada de Boston porque Cora es compueblano nuestro y porque lo conozco”, declaró Ramón Muñoz, quien al saber que la entrevista giraría en torno a Cora y el resultado de la Serie Mundial, se paró como un resorte para buscar en su automóvil una camiseta con el rostro del piloto de los Medias Rojas.

La prenda de vestir, que fue un regalo que le hicieron por su cumpleaños número 72, tiene a ambos lados una foto del técnico puertorriqueño. Al frente se puede leer “Red Sox”, mientras en la parte de atrás se ve el apellido de “Cora” y el número 20, que utiliza el boricua.

“Esto es historia para Puerto Rico por todos los récords que hizo, entre ellos ganar 108 juegos en la serie regular y ser de los pocos dirigentes que en su primer año ganan la Serie Mundial”, agregó el hombre, que ya para este momento se había puesto la camiseta con el rostro de su “héroe”.

A su lado, Rubén Hernández, de 69 años y quien se describió como natural de Moca pero “criollo” por adopción, explicó que aunque es fanático de los Piratas de Pittsburgh, decidió seguir a los Medias Rojas porque su equipo no pasó a la postemporada

“Es increíble que un muchacho tan joven haya ganado 108 juegos en la serie regular y que haya ganado la Serie Mundial”, apuntó Hernández.

Mientras, Vilma Guzmán, cantante de "Bohemia Tres", compartió que concluyó su actuación mirando al televisor.

“Canté la última canción mirando la pantalla porque el juego había empezado. No soy muy fanática de los deportes, pero me gusta mirar las serie finales y esta final me la disfruté porque era Alex Cora y porque es de Caguas. Me siento orgullosa de ser cagüeña y de que nuestro compueblano haya ganado esta Serie Mundial”, manifestó Guzmán.

Los amigos, que vieron juntos el juego final del domingo en un negocio, declararon que irán a recibir a Cora y al equipo al aeropuerto.

“Claro que vamos para allá con el alcalde. Estamos muy contentos”, puntualizó Muñoz con firmeza.