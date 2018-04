Milwauke — El venezolano Orlando Arcia puso fin al encuentro mediante un sencillo, cuando había un out de la novena entrada, y los Cerveceros de Milwaukee superaron el viernes 5-4 a los Cachorros de Chicago.

Eric Thames y Travis Shaw aportaron sendos jonrones de dos carreras al triunfo de Milwaukee.

