San Diego — El puertorriqueño Javier Báez pegó un cuadrangular de tres carreras e impulsó cinco anotaciones, Kyle Schwarber e Ian Happ también aportaron jonrones y los Cachorros de Chicago, líderes de la División Central de la Liga Nacional, vencieron el sábado 11-6 a los Padres de San Diego.

