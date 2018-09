Milwaukee — José Quintana cumplió con una buena apertura, Daniel Murphy y Kyle Schwarber lo respaldaron con sendos jonrones y los Cachorros de Chicago se impusieron el miércoles 6-4 a los Cerveceros de Milwaukee para evitar la barrida en la serie de tres compromisos.

El dominicano Pedro Strop cerró un tenso noveno inning y Chicago amplió a cuatro juegos su ventaja en la cima de la División Central de la Liga Nacional sobre los propios Cerveceros.

El colombiano Quintana (12-9) toleró dos carreras en seis episodios y dos tercios, para mejorar a 3-1 su foja en el Miller Park con los Cachorros.

Strop entregó un boleto y permitió un sencillo en el comienzo de la novena entrada, pero sacó los tres outs. Ponchó a Curtis Granderson cuando había dos corredores en los senderos, para preservar el triunfo.

Los Cachorros rompieron finalmente su racha de 16 innings sin anotar ante el derecho venezolano Jhoulys Chacín (14-6), en el comienzo del cuarto inning, cuando Murphy conectó un bambinazo por el jardín izquierdo.

Javier Báez siguió con un sencillo y corrió agresivamente por los senderos para ampliar la delantera. El boricua avanzó a tercera en un sencillo de Anthony Rizzo, y anotó en un tiro desviado de Lorenzo Cain. Rizzo se fue a la antesala en un segundo error del campocorto venezolano Orlando Arcia.

