Los puertorriqueños Javier Báez y Alex Cora fueron anunciados esta noche como finalistas para los galardones de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y Dirigente del Año de la Liga Americana, respectivamente.

Báez, infielder de los Cachorros de Chicago, competirá contra Nolan Arenado, de los Rockies de Colorado, y Christian Yelich, de los Cerveceros de Milwaukee.

El bayamonés Báez fue el líder en carreras empujadas de la Liga Nacional, con 111. Además, bateó para .290 con 34 jonrones.

Yelich, no obstante, se presenta como el favorito al figurar entre los primeros cinco en la Liga Nacional en promedio (primero, .326), jonrones (tercero, 36) y carreras empujadas (empate en segundo, 110). Como si fuera poco, los Cerveceros de Yelich ganaron el banderín de la División Central sobre los Cachorros de Báez.

Arenado, por su parte, fue líder de jonrones de la Liga Nacional con 38 y empató en el segundo lugar con Yelich en carreras empujadas con 110. Bateó para .297.

El ganador se anunciará el 15 de noviembre en una transmisión de MLB Network a las 7:00 de la noche, hora de Puerto Rico.

En tanto, Cora competirá contra Kevin Cash, de los Rays de Tampa, y Bob Melvin, de los Atléticos de Oakland.

En su primera temporada como piloto en las Mayores, Cora llevó a los Medias Rojas de Boston al título de la Serie Mundial, al derrotar en cinco juegos a los Dodgers de Los Ángeles. Y en la temporada regular, los Medias Rojas fueron el mejor equipo de las Mayores al amasar 108 victorias, lo que fue un récord de la histórica franquicia.

Tanto Cash como Melvin también presentan fuertes credenciales, al superar las expectativas con sus respectivos equipos. Cash llevó a los Rays de Tampa a coquetear con un espacio en la postemporada con marca de 90-72. Mientras, Melvin y los Atléticos terminaron con balance de 97-65 y uno de los comodines en la Liga Americana.

