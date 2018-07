El relevista puertorriqueño Joe Jiménez fue seleccionado para formar parte del equipo de la Liga Americana en el venidero Juego de Estrellas de las Grandes Ligas.

La información fue dada a conocer por Detroit Free Press en su página de internet.

Según la página, el dirigente de los Tigres de Detroit, Ron Gardenhire, cometió una indiscreción y se lo informó a los periodistas luego del partido de hoy ante los Vigilantes de Texas.

El anuncio de los jugadores que habrán de formar parte de las dos escuadras (Liga Nacional y Americana) se dará a conocer esta noche.

El propio Jiménez lo confirmó luego del desafío y reaccionó con mucha emoción.“Gardehire me llamó a la oficina y yo me pregunté: ¿qué está pasando aquí?. Cuando me lo dijo, empecé a llorar”, dijo Jiménez al Detroit Free Press.

“Esto es uno de los más grandes logros de mi carrera. Es un gran honor representar a los Tigres y a mis compañeros. Muy orgulloso de ello”.

Jiménez, de 23 años, tiene marca de 4-1 con tres juegos salvados. Su efectividad es de 2.85. El espigado relevista derecho está siendo utilizado como taponero luego de la lesión de Shane Green.

Es apenas la primera temporada completa de Jiménez en las Grandes Ligas. Debutó en el 2017.

El Juego de Estrellas se celebrará el 17 de este mes en Washington.

Los boricuas Francisco Lindor, Javier Báez y Edwin Díaz tienen grandes opciones de ser seleccionados.