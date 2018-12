Nueva York — José Canseco está listo para lanzarse a la política.

El ex toletero de las Grandes Ligas presentó su candidatura a un puesto importante en la Casa Blanca, tuiteándole el miércoles al presidente Trump: “necesita un bash brother para Jefe de Despacho” (Bash Brothers es como se conocía a la dupla de Canseco y Mark McGwire cuando ambos jugaban para Oakland).

Hey little buddy @realDonaldTrump u need a bash brother for Chief if Staff. Got a secret reorg plan already. Also worried about you looking more like a Twinkie everyday. I will buff you up daily workouts. DM me. #yeswecanseco