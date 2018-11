Javier Báez pudo haber sido una víctima de su versatilidad en el campo de juego a la hora de que se escogieran a los ganadores del Guante de Oro la semana pasada.

Sin embargo, quizás ese mismo factor pudo haberle ganado adeptos entre los miembros de la Asociación de Escritores de América a la hora de la votación para el galardón de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. Hoy se conocerá el ganador a las 7:00 p.m.

“El que Javier Báez viera acción en diferentes posiciones durante la temporada trabajó en su contra al momento de seleccionar los Guantes de Oro. Pero esta vez, por esa misma versatilidad, es que no debe tener duda de su selección de MVP de la Liga Nacional”, opinó Edwin Rodríguez, dirigente nacional.

El boricua de los Cachorros de Chicago pudo haber sido privado el domingo en la noche de lo que parecía un premio seguro para el bayamonés.

Báez, uno de los jugadores más espectaculares y acróbatas del béisbol, sorpresivamente no ganó el Guante de Oro en la intermedia en una votación que tomaron parte dirigentes y coaches de la Liga Nacional.

Ahora le toca un segundo turno al bate. Báez es uno de los finalistas para el premio de Más Valioso junto al favorito Christian Yelich (Milwaukee) y Nolan Arenado (Colorado).

Báez, de 25 años, promedió .294 con 34 jonrones y 111 remolcadas. Fue la columna vertebral de sus Cachorros tanto con el guante como con el madero en el 2018.

“Yo voté por Javier para (Guante de Oro en) segunda base. Yo no sé qué otra gente vio. No sé que no vieron para no darle el Guante de Oro”, dijo con firmeza Joey Cora, coach de tercera base de los Piratas de Pittsburgh. Báez es un virtuoso en la defensa. Su increíbles habilidades defensivas le ganaron el mote de “El Mago”.