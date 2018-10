Cleveland— La inmensa presión de octubre puede encender o apagar estrellas. El año pasado, eclipsó al puertorriqueño Francisco Lindor y al dominicano José Ramírez.

Dinámico desde abril hasta septiembre, el dúo estelar de Cleveland fue terrible en la postemporada.

“Me sorprendió, sólo por los consistentemente buenos que son”, dijo el jardinero central, Jason Kipnis, mientras el club se preparaba para enfrentar a Houston en la serie divisional de la Liga Americana.

