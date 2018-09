Toronto — Los Astros lucen más candentes a medida que se acerca octubre. Y tienen muy fresco en la memoria lo que pueden lograr cuando juegan a tope.

Por segunda campaña consecutiva, Houston llegó a 100 victorias, al imponerse el martes 4-1 sobre los Azulejos de Toronto, con lo que se acercó a la conquista del gallardete en la División Oeste de la Liga Americana.

Alex Bregman sacudió un jonrón de dos carreras para que Houston, monarca de la última Serie Mundial, mejorara a una foja de 100-57. Los Astros podrían ceñirse la corona divisional con una victoria más o con una derrota de Oakland (95-62), que ocupa el segundo puesto y visitaba en la jornada a Seattle.

“Realmente no habíamos jugado nuestro mejor béisbol sino hasta recientemente”, comentó Bregman. “Es una buena señal, de cara a la postemporada. Creo que ahora estamos en una buena situación”.

En busca de su segundo banderín consecutivo en el Oeste, los Astros requieren de tres victorias en sus últimos cinco compromisos para romper el récord de más triunfos de la franquicia en una temporada, establecido en 1998.

“Estoy orgulloso de este equipo, y no hemos terminado la tarea todavía”, expresó el manager A.J. Hinch. “Estar en 100 triunfos y mejorando es algo notable para este equipo. Debemos estar muy orgullosos”.

Houston tiene un registro de 18-4 en septiembre y tiene una marca de 54-22 como visitante en la campaña. Ambas fojas son las mejores en las Grandes Ligas.

El mexicano Roberto Osuna necesitó de apenas seis lanzamientos en el noveno capítulo para agenciarse su vigésimo salvamento en 21 oportunidades, completando una faena de seis hits. Horas antes, fueron desestimados los cargos de agresión que se imputaban a Osuna, debido a que la denunciante, residente en México, dejó claro que no viajaría a Toronto para testificar.

Osuna accedió a mantenerse alejado de la supuesta víctima durante un año y a llevar una terapia.

Cedido en julio por los Azulejos a Houston, el cerrador fue abucheado por segundo encuentro seguido.

“Cuando llegué al juego me concentré en lo que debía hacer, así que esto no me afectó”, dijo Osuna.

Josh James (2-0) toleró una carrera y cuatro inatrapables en cinco actos de lo que fue su tercera apertura en las mayores.

Por los Astros, los venezolanos José Altuve de 5-0, Marwin González de 4-0 con una anotada. El cubano Yuli Gurriel de 4-2 con una anotada. El puertorriqueño Martín Maldonado de 4-1.

Por los Azulejos, los cubanos Kendrys Morales de 2-0, Aledmys Díaz de 3-2. Los dominicanos Teoscar Hernández, Richard Ureña de 2-0. El venezolano Yangervis Solarte de 4-0.