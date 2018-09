Toronto — El as de Houston Justin Verlander nunca había estado en una sala de conferencias de un hotel para festejar la conquista de un título de división.

Verlander y los Astros sentenciaron su segunda corona de la División Oeste de la Liga Americana poco después de las 2 de la madrugada del miércoles, cuando Seattle doblegó 10-8 al visitante Oakland gracias al jonrón del emergente Chris Herrman en el 11mo inning.

La cuenta de Twitter de los vigentes de la Serie Mundial subió videos de los jugadores, entrenadores y acompañantes al celebrar en uno de los salones del hotel Ritz-Carlton de Toronto.

Never gets old. ?? pic.twitter.com/PrunD4VEAw