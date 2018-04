Denver — Brandon McCarthy brindó una labor sólida de seis innings y conectó un doblete de dos carreras que puso fin a la labor del venezolano Germán Márquez, en la quinta entrada del juego que los Bravos de Atlanta ganaron el viernes 8-3 a los Rockies de Colorado.

A la hora del primer lanzamiento, se registró una temperatura de 27 grados Fahrenheit (menos 2,7 Celsius), la segunda más baja que se haya observado en la historia durante un juego en el Coors Field. El encuentro comenzó con una hora de retraso, a fin de retirar el hielo y la nieve.

?? We're off to see the blizzard,

The wonderful blizzard of Ozz ??#ChopOn pic.twitter.com/HGxdFAHqbJ