Este contenido es solo para suscriptores.

Los lanzadores boricuas tuvieron una semana productiva y se llevaron los máximos honores entre los peloteros del patio en las Grandes Ligas en la última semana de acción.

Los abridores José Berríos (Minnesota) y Seth Lugo (Mets) se combinaron con los relevistas Edwin Díaz (Seattle) y Joe Jiménez (Detroit) para brindar un recital desde el montículo.

En la ofensiva, el novato Jesmuel Valentín tuvo sus mejores números desde que fue subido por los Filis de Filadelfia, mientras que Carlos Correa, de los Astros de Houston, parece estar recuperado después de perder cuatro juegos debido a una lesión.

Aquí le echamos un vistazo al desempeño de algunos jugadores puertorriqueños en el mejor béisbol del mundo:

Edwin Díaz

Taponero de los Marineros de Seattle

El ‘Sugar’ de Naguabo estuvo perfecto durante los pasados siete días de competencia. Salvó cinco partidos. Durante cinco entradas no permitió carreras y solo le pegaron cuatro hits. Ponchó a siete. Es el líder de salvados de las Mayores con 25.

José Berríos

Lanzador de los Mellizos de Minnesota

El bayamonés tuvo marca de 1-1 pero su efectividad fue de 1.80. En quince entradas ponchó a 17 bateadores y solo cedió una base por bolas. Lanzó un juego completo ante los Medias Blancas de Chicago al abanicar a 10. Y luego perdió pese a buena salida al permitir una carrera en seis entradas ante los Tigres de Detroit.

Seth Lugo

Lanzador de los Mets de Nueva York

El derecho de ascendencia boricua no toleró carreras en nueve episodios en calidad de relevista y de abridor. Le pegaron tres hits y ponchó a diez bateadores. No regaló boletos gratis. Lugo abrió el domingo ante los Yankees de Nueva York y estuvo magistral al no permitir anotaciones en seis entradas. Solo permitió dos hits en la victoria 2-0 ante los Yankees, quienes fueron blanqueados por primera vez en la campaña. Lugo tiene efectividad de 1.77 en la campaña.

Joe Jiménez

Relevista de los Tigres de Detroit

El novel tirador derecho sigue impresionando a la dirección de su equipo. En cuatro entradas le dieron tres hits, pero no cedió anotaciones. Ponchó a seis. Tiene marca de 3-0.

Carlos Correa

Campocorto de los Astros de Houston

El santaisabelino está comenzando a producir nuevamente. Luego de perder cuatro partidos, el espigado torpedero lleva de 12-5 con un jonrón y cuatro remolcadas. Bateó .416 en ese periodo.

Jesmuel Valentín

Reserva de los Filis de Filadelfia

El novel jugador boricua bateó de 13-6 en los últimos encuentros con un jonrón y cuatro impulsadas.

Eddie Rosario

Jardinero de los Mellizos de Minnesota

En los últimos días bajó un poco su intensidad ofensiva, pero aún así se fue de 27-9 para .333 con un jonrón y cinco remolcadas.

Javier Báez

Jugador del cuadro de los Cachorros de Chicago

El bayamonés estuvo algo frío durante los pasados días. Solo pegó cuatro hits en 21 turnos. No remolcó carreras.