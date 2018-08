Chicago — El bateador designado David Bote pegó un grand slam ante Ryan Madson con dos outs en el noveno capítulo para impulsar a los Cachorros de Chicago a una victoria el domingo por 4-3 sobre los Nacionales de Washington.

El batazo de Bote al jardín central se produjo luego de que tanto el abridor de los Nacionales, Max Scherzer, como el de los Cachorros, Cole Hamels, tuvieron una sólida apertura.

Down by 3, 2 outs, 2 strikes.



SO CLUTCH. #TipOfTheCap pic.twitter.com/IKC813wasy