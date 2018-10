DENVER — Wade Miley lanzó de manera magistral hasta el quinto inning antes de entregar el juego al bullpen de Milwaukee, el receptor de 38 años Erik Kratz mantuvo su tórrido bateo y los Cerveceros vencieron 6-0 a los Rockies de Colorado en una jornada dominical fría y nublada para barrer su serie divisional de la Liga Nacional en tres juegos.

