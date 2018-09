San Luis — Los Cerveceros no resbalaron y tienen ya sellado su pasaporte a la postemporada. Los Cardenales no pueden decir lo mismo.

Un novato de San Luis, corredor emergente, tropezó en su camino a home, lo que permitió a Milwaukee asegurar el boleto a los playoffs, que se les había negado desde 2011. Colaboró también Jhoulys Chacín, quien no toleró carrera en cinco episodios para que los Cerveceros superaran el miércoles 2-1 a los Cardenales.

La derrota de San Luis garantizó también la clasificación para los Cachorros de Chicago.

En el octavo inning, Matt Carpenter negoció un boleto con dos outs y fue sustituido por el emergente cubano Adolis García. El venezolano José Martínez bateó una roleta al antesalista Mike Moustakas, quien lanzó muy desviado a la inicial.

García recibió la indicación de correr al plato, pero resbaló al dar vuelta por tercera. Se incorporó pero fue puesto out, con lo que no consiguió la carrera del empate.

“Lo vi caer y, por suerte, pudimos sacarlo”, dijo el relevista Josh Hader. “Nunca antes había visto eso, pero definitivamente fue bueno para nosotros”.

