Los Criollos de Caguas jugarán la venidera temporada 2018-2019 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) en el parque Evaristo “Varo” Roldán, tal y como lo hicieron este año, indicó el dueño de la franquicia, Raúl Rodríguez Font.

Los bicampeones del torneo nacional y de la Serie del Caribe se mantendrán en Gurabo, con la posibilidad de celebrar partidos de la temporada regular en otros pueblos, en lo que el Municipio de Caguas realiza las modificaciones pertinentes al propuesto nuevo hogar del conjunto, el parque Ángel Manuel Sullivan ubicado dentro del Complejo Recreo-Deportivo del Este.

La nueva temporada del béisbol invernal está pautada para comenzar el 15 de noviembre con la participación de cuatro equipos: los Criollos, los Gigantes de Carolina, los Indios de Mayagüez y los Cangrejeros de Santurce.

“Económicamente hablando, tomar un parque de tantos años y meterle tanto y tanto dinero no es factible. Fue una decisión sabia de parte del alcalde (William Miranda Torres) porque tiene que pensar en dónde poner sus recursos para ayudar al pueblo. Hemos participado en las conversaciones sobre el parque Ángel Manuel Sullivan y se está trabajando, preliminarmente, en un plan”, sostuvo el también empresario en entrevista con endi.com.

Miranda Torres confirmó el viernes que el estadio Yldefonso Solá Morales, que abrió sus puertas en el 1947, fue clausurado permanentemente y que, eventualmente, será demolido para hacer espacio para desarrollos de vivienda o comerciales. El hogar de los Criollos hasta la campaña 2016-2017 de la LBPRC sufrió daños extensos luego del paso del huracán María; como si fuera poco, los camerinos y las facilidades de las casas clubes fueron vandalizadas. Miranda Torres reveló que reacondicionar el Solá Morales costaría cerca de $20 millones.

Consciente de que las modificaciones al propuesto nuevo hogar de los Criollos no estarán listas este año, ni el año entrante, Rodríguez Font confirmó que los Criollos regresarán al parque Evaristo Roldán y que tienen toda la intención de celebrar partidos en parques de otros pueblos.

El municipio planificaaumentar la capacidad de asientos a 3,000, al igual que realizar mejoras a los dugouts, reparar la pizarra electrónica que se derrumbó con los vientos del ciclón categoría 4 y reacondicionar el terreno de juego que, actualmente, se encuentra debajo de una cama de grama salvaje.

“El problema que tenemos es que los parque que queremos usar no están preparados de acuerdo a las normas de Mayor League Baseball (MLB). No es lo mismo un parque de béisbol Doble A que un parque aprobado por MLB. Lo que queríamos hacer antes de la llegada del huracán era jugar partidos en Guayama, en Fajardo, en Juntos, etc. Ahora mismo estamos trabajando con los municipios de Gurabo y para celebrar varios partidos en Fajardo”, resaltó Rodríguez Font.

“Si todo sale bien, creo que en un mes sabremos exactamente en dónde podremos jugar además de los partidos en el Evaristo Roldán”, añadió el dueño de los Criollos.