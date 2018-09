Los Ángeles — Como emergente, el cubano Yasiel Puig sacudió un jonrón de tres carreras que significó la ventaja en el séptimo episodio, y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el miércoles 5-2 a los Rockies de Colorado para ampliar a dos juegos y medio su ventaja en la cima del Oeste de la Liga Nacional.

Walker Buehler repartió 12 ponches, la mayor cifra en su carrera. Se serenó luego de permitir dos carreras en el primer inning, durante el que debió realizar 36 lanzamientos.

Three-run shot to take the lead in Yasiel Puig's first at-bat off the bench!pic.twitter.com/XP1nLmHG0w