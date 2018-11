Seattle— Los Marineros de Seattle negaron las acusaciones manifestadas por una directora de entrenamiento y acondicionamiento físico, quien fue despedida recientemente y afirmó que dirigentes del equipo han utilizado términos ofensivos para referirse a los peloteros latinoamericanos.

El club emitió el lunes un comunicado luego que Lorena Martín publicó en las redes sociales una serie de críticas contra el gerente general Jerry Dipoto, el manager Scott Servais y el director de desarrollo de peloteros Andy McCay.

The Mariners organization has issues.

The things I’ve witnessed first hand have left me shocked, GM Jerry Dipoto, Manager Scott Servais, and Director of PD Andy McKay speak about players like this

Calling LATINOS, LAZY, DUMB, and STUPID, especially DOMINICANS#discrimination pic.twitter.com/ie5uxyxq15