Boston— Mookie Betts disparó un jonrón y doblete de dos carreras durante un ataque de 11 anotaciones en la séptima entrada, y los Medias Rojas de Boston remontaron para vencer el miércoles 14-6 a los Marlins de Miami después de que el encendido lanzador David Price saliera del juego por golpe en la muñeca izquierda.

