Boston — El toletero dominicano Hanley Ramírez fue colocado en asignación el viernes por los Medias Rojas de Boston, abriéndole espacio en el roster de 25 jugadores a Dustin Pedroia.

Según el presidente de la novena, Dave Dombrowski, el dirigente puertorriqueño Alex Cora sugirió la salida de Ramírez para abrirle pesacio a Pedroia, reportó el Boston Goble.

Ramírez cumplía la última temporada del contrato de 88 millones por cuatro años que firmó como agente libre previo a la campaña de 2015.

Thank you #RedSoxNation. It’s been real. Love you always????