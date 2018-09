Boston — Mitch Moreland conectó un sencillo que remolcó la carrera decisiva en el noveno inning, y los Medias Rojas de Boston superaron el domingo 6-5 a los Astros de Houston para evitar una barrida en esta serie de tres juegos entre líderes divisionales de la Liga Americana.

