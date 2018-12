Nueva York — Poniéndose gorros de navidad, Robinson Canó y Edwin Díaz se pusieron manos a la obra de inmediato con los Mets de Nueva York al hacer de duendes que repartieron obsequios a escolares durante la fiesta anual de Navidad del equipo en el Citi Field.

Un día después que el club añadió al estelar segunda base dominicano y al cerrador puertorriqueño que más salvados que registró la pasada temporada, el nuevo gerente general Brodie Van Wagenen también le dio un bonito regalo a los aficionados de los Mets.

"No cerramos esta negociación con la intención de ser nuestra última adquisición”, avisó Van Wagenen el martes.

El director ejecutivo de los Mets Jeff Wilpon apuntó en la misma dirección: "van a ver muchas otras cosas”.

De todas formas es algo prematuro de que el equipo prepara fichajes de gran impacto, como pescar al toletero Bryce Harper. Ese fue el tema de conversación en los programas de radio de la ciudad, en los que el canje con Seattle y que involucró a siete jugadores generó comentarios dispares por los fanáticos.

Van Wagenen, sin embargo, pareció descartar la posibilidad de un traspaso del pitcher Noah Syndergaard. Pese a las conjeturas reciente de que los Mets podrían transferir al derecho, el gerente general dijo que “serían circunstancias muy especial para que tan solo consideramos” un canje de Syndergaard.

#Mets fans, @RobinsonCano and @EdiDiaz44 have a message for you. ?? pic.twitter.com/FGMMULqO57