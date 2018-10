La serie final del Béisbol Doble A entre los Toritos y los Cariduros de Fajardo fue catalogada como una muy nivelada por los dirigentes de ambas franquicias, que se medirán a partir de esta noche, en Cayey.

El primero en reconocerlo fue el técnico de Fajardo, Efraín Williams, quien apostó a sus lanzadores y a la defensa.

“La clave para nosotros prevalecer será que nuestros lanzadores puedan llevarnos a juego hasta la quinta o sexta entrada”, expresó Williams, quien abrirá el partido de hoy con el veterano Jean Félix Ortega.

“Va a ser una serie bien pareja en la que tenemos que seguir jugando al mismo nivel que lo hemos hecho hasta ahora. Si nosotros jugamos de esa manera, a pesar de que Cayey es un equipo excelente, podremos prevalecer”, agregó Williams durante la conferencia de prensa para ofrecer detalles de la parte final de este torneo.

La serie, a un máximo de siete juegos, iniciará hoy a las 8:00 p.m. en el estadio Pedro Montañez de Cayey.

Por su parte, el piloto de los Toritos, Edgardo Lebrón, entiende que ambos equipos son muy similares, por lo que la serie llegará a seis o siete partidos.

“Yo auguro una serie larga. No sé si llegará a siete juegos. Yo siempre he dicho que el primer juego es importante para este tipo de serie, no meramente por las victorias y las derrotas, sino por la cantidad de lanzadores que uno tiene que utilizar. Esta será una serie de lanzadores. Yo entiendo que esta serie se va a un tercer weekend”, acotó Lebrón, quien reconoció que comenzar en su parque les da una ventaja, pues contarán con el respaldo de su fanaticada.

El segundo partido será mañana en el estadio Concepción Pérez, de Fajardo, a partir de las 8:00 p.m.

Lebrón informó que ese primer juego lo abrirá con Fernando Cabrera, el máximo ganador en el torneo con marca de 17-0.

Tres fines de semana

Durante la conferencia de prensa, en la que se ofrecieron los detalles de la final nacional de la Doble A, se explicó que la serie presentará dos partidos (hoy y mañana) durante este fin de semana. Este mismo patrón se repetirá el viernes 2 y sábado 3 de noviembre. De ser necesario un tercer fin de semana, se jugará del 9 al 11 de noviembre.

Los Toritos no llegaban a una final desde 1999 y no ganan un cetro desde 1986, mientras los Cariduros no ganan desde el 2010. Esta es la segunda temporada consecutiva en la que no se repite los equipos en la serie final.

Por último, se informó que los partidos serán transmitidos por radio a través de WIPR 940 AM, Radio Ley 1080 AM en Cayey y por WMDD 1480 AM en Fajardo.