Nueva York — Los Yankees están de regreso en la postemporada, aunque no de la forma en que quisieran.

Aaron Hicks produjo con doblete la carrera de la victoria en la 11ra entrada y los Yankeesde Nueva York aseguraron un comodín de la Liga Americana al vencer el sábado 3-2 a los Orioles de Baltimore.

