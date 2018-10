La Serie Mundial entre los Medias Rojas de Boston y los Dodgers de Los Ángeles sigue dando de qué hablar y los políticos no han querido quedarse fuera de la conversación.

Es el caso del representante del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, quien la madrugada del domingo interpretó una publicación del presidente Donald Trump en Twitter como una crítica al dirigente de Boston, el boricua Alex Cora, cuando en realidad el mandatario estadounidense se refería a Dave Roberts, mánager de Los Ángeles.

“Viendo las últimas entradas del juego entre los Dodgers/Red Sox. Es increíble cómo un dirigente saca a un lanzador que está relajado y dominante por casi 7 entradas, Rich Hill de los Dodgers, y trae a un relevista(s) nervioso que termina siendo bateado. La ventaja de 4 carreras desapareció. Los dirigentes lo hacen todo el tiempo, gran error!”, escribió Trump en su red social favorita, Twitter, para criticar la movida del dirigente de los Dodgers, quien sacó al lanzador abridor Rich Hill al inicio de la séptima entrada en ventaja de 4-0.

Los Medias Rojas terminarían dándole vuelta al partido y venciendo a los Dodgers 9-6, para colocarse a un triunfo del campeonato.

Al ver el tuit de Trump, Vega Ramos le ripostó en inglés, con una defensa del dirigente de los Medias Rojas, pese a que era evidente que Trump no lo mencionaba, ni se refería al cagüeño.

It seems @realDonaldTrump , that manager that you criticized and who makes us Puerto Ricans very proud, knows his team’s weakness and strengths better than you know yours. By the way, he won tonight. ???? https://t.co/Z4yK3fZA9k