El receptor puertorriqueño Martín “Machete” Maldonado fue cambiado hoy por los Angelinos de Los Ángeles a los Astros de Houston, lo que le dará al boricua una oportunidad de competir en la postemporada con los campeones defensores.

La movida fue confirmada por los propios Angelinos, que en la transacción recibieron al lanzador prospecto Patrick Sandoval y dinero para utilizar en fichajes internacionales. Maldonado será agente libre al finalizar la temporada.

Today the #Angels acquired LHP Patrick Sandoval and international pool space from Houston in exchange for C Martín Maldonado. In a corresponding move, the Angels have selected the contract of C Francisco Arcia from Triple-A Salt Lake.