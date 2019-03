El puertorriqueño Martín “Machete” Maldonado acordó el sábado un contrato de $2.5 millones por una temporada con los Reales de Kansas City.

El periodista Ken Rosenthal, del portal The Athletic, dio a conocer la firma del receptor naguabeño, quien recientemente despidió al agente Scott Boras para firmar con Dan Lozano.

“(Estoy) contento y agradecido. Listo para trabajar. Una nueva oportunidad para hacer lo que uno ama”, reaccionó Maldonado en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

“Thank you lord... let’s do what I love” — Machete Maldonado (@Machete1224) March 9, 2019

Los Reales ficharon a Maldonado, luego de que el venezolano Salvador Pérez fuera sometido a una cirugía de Tommy John en el codo derecho.