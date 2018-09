Washington — Max Scherzer se convirtió en el 17mo pitcher desde 1900 que suma 300 ponches en una temporada, al conseguir 10 en una labor de siete innings, durante el encuentro que los Nacionales de Washington ganaron el martes 9-4 a los Marlins de Miami.

The sixth pitcher since 1990 to record 300 Ks in a season.#TipOfTheCap, @Max_Scherzer. pic.twitter.com/HQQgtrINzh