Anaheim — Mike Scioscia puso fin a una trayectoria de 19 años como manager de los Angelinos de Los Ángeles con una victoria de 5-4 sobre los Atléticos de Oakland el domingo, cuando Taylor Ward pegó un jonrón de dos carreras en la novena entrada que desempató el encuentro.

Thank you Mike Scioscia!



After 19 seasons, the @Angels skipper will not return in 2019.@MLBonFOX pic.twitter.com/1OgpW01f25