Anaheim — Mike Trout remolcó a un compañero por primera vez en más de un mes, al sacudir un jonrón que coronó un racimo de siete carreras en el séptimo episodio y los Angelinos de Los Ángeles aplastaron 14-5 a los Astros de Houston.

Trout disparó su 26to jonrón, un batazo ante Chris Devenski, luego de un sencillo de Andrelton Simmons. Las únicas impulsadas de Trout desde el 19 de junio fueron con un par de jonrones solitarios ante David Hess (Baltimore) el 29 de junio y Ross Stripling (Dodgers) el 7 de julio.

