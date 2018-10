En otra buena noticia para el béisbol puertorriqueño, los Azulejos de Toronto anunciaron hoy la contratación del puertorriqueño Charlie Montoyo como su nuevo dirigente para la próxima campaña.

La noticia fue dada a conocer por la organización a través de su cuenta Twitter y confirmada por el propio Montoyo en conversación telefónica con El Nuevo Día.

“Cuando me llamó y me lo dijo el gerente general, pues lo tomé bien. Pero al hablar con mis amistades que me han llamado se me han parado los pelos”, dijo un emocionado Montoyo.

“Estoy tratando de contestarle a todo el mundo que me ha llamado. Este momento es para ellos (amistades). Me han llamado Edwin Rodríguez, Joey Cora y, fíjate, Alex Cora está ocupado con la Serie Mundial y fue de las primeras personas que me envió mensaje de felicidades”, agregó.

Montoyo, natural del pueblo de Florida, se convertirá de esta forma en el tercer dirigente boricua activo en las Grandes Ligas y en el cuarto en su historia.

Montoyo se une a Alex Cora (Medias Rojas de Boston) y Dave Martínez (Nationals de Washington) como los mánagers que están trabajando en las Mayores. El primer boricua en dirigir en las Grandes Ligas fue Edwin Rodríguez en el 2011 con los Marlins de Florida.

“Estoy muy contento, por supuesto. Pensé en mis padres, en mi pueblito, en todos mis amigos en las Menores, la gente en Tampa Bay. Esto es lo más lindo que me ha pasado”, expresó el dirigente de 53 años.

El nuevo mentor de los Azulejos indicó que su acuerdo es por de tres temporadas.

Montoyo, quien trabajó este año como coach del banco de los Rays de Tampa Bay, sustituye a John Gibbons, tras 11 temporadas al mando de la franquicia canadiense.

El boricua viene de la organización de Tampa donde tuvo una larga trayectoria tanto como coach y dirigente. Estuvo al frente de los Bulls de Durham (2007-2014), del circuito Triple A antes de ascender al equipo grande.

Con la novena de Durham tuvo una destacada actuación cuando logró una cifra record de victorias (633). Logró un campeonato.

Montoyo fue exaltado al Salón de la Fama de la Liga Internacional hace algunos años.

En Puerto Rico, Montoyo jugó béisbol invernal con los Indios de Mayagüez donde formó parte de varias ediciones campeoniles. En Grandes Ligas, participó de cuatro partidos con los Expos de Montreal en 1993.