Santo Domingo —El dominicano Miguel Sanó, tercera base de los Mellizos de Minnesota, no enfrentará cargos penales tras atropellar a un agente policíal al salir de un centro nocturno, dado que las autoridades consideraron que se trató de un accidente, informó la policía el lunes.

El incidente ocurrió la madrugada del domingo afuera de una discoteca de San Pedro de Macorís, 75 kilómetros al oriente de Santo Domingo, donde nació el pelotero de 25 años.

Marta Guzmán, encargada de procedimientos de accidentes de tránsito en esa ciudad, indicó en su reporte que al salir de la discoteca Riversay, Sanó condujo en reversa su camioneta y golpeó al policía Argenis Emilio Gillandeux, quien se encontraba afuera del centro nocturno como parte de su trabajo.

Gillandeux sufrió fractura de tibia y peroné izquierdos, de acuerdo con el informe médico.

El pelotero no portaba documentos de identidad y su vehículo no tenía matrícula, lo que constituye infracciones de tránsito.

Tras al accidente, Sanó fue detenido el domingo y liberado horas después, aún bajo investigación, con la condición de que se presentara de nuevo al cuartel el lunes para continuar el interrogatorio.

Frank Durán, vocero de la policía, dijo a The Associated Press que el agente Gillandeux declaró que “se trató de un accidente involuntario, no adrede” y no presentaría cargos contra el pelotero, que debutó en 2015 con los Mellizos.

Ante la decisión de Gillandeux, la policía tampoco presentará cargos contra Sanó, adelantó Durán.

Explicó que Sanó debía presentarse ante el tribunal de tránsito, que deberá decidir la multa que le impondrá por las infracciones y la indemnización al agente arrollado.