Washington — El antesalista de los Rockies de Colorado Nolan Arenado abandonó su apelación y comenzará a cumplir de inmediato una suspensión de cinco partidos por su papel en una trifulca el miércoles en San Diego.

Un portavoz del equipo confirmó el sábado que Arenado comenzará la suspensión.

Arenado se abalanzó hacia el montículo luego que el lanzador de los Padres Luis Perdomo le lanzo una pelota por detrás de la espalda.

Benches clear, punches thrown in Padres-Rockies game with Nolan Arenado and Luis Perdomo in the center of it. pic.twitter.com/6cItcDc8Td — MLB (@MLB) April 11, 2018

Ryan McMahon remplazará a Arenado en tercera base el sábado contra Washington.

El jardinero de los Rockies Gerrado Parra sigue apelando su suspensión por cuatro juegos y estaba en la alineación en sábado.