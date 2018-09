Bristol, Connecticut - La exitosa temporada que ha registrado Alex Cora en su debut como dirigente en las Grandes Ligas puede haber tomado por sorpresa a muchos, pero no a Carolina Guillén, Ernesto Jerez y Ozzie Guillén, sus excompañeros de trabajo en la cadena televisiva de deportes, ESPN.

Con Cora al mando, los Medias Rojas de Boston han sido el mejor equipo de las Grandes Ligas en la temporada regular de 2018. Para muestra, la victoria número 106 que consiguieron el lunes ante los Orioles de Baltimore, que les garantizó la mejor marca de las Mayores este año y les ayudó a romper el récord de más triunfos en una campaña para la franquicia, que databa de 1912. Como si fuera poco, Boston ganó su tercer banderín de la División Este de la Liga Americana al hilo.

Nada de lo que ha hecho Cora este año ha pasado desapercibido entre el trío de expertos, que trabajó a su lado entre 2013 y 2017 en el programa televisivo “Baseball Tonight” — y su versión en español “Béisbol esta Noche”. En esos años, incluso desde antes, ya notaban que el puertorriqueño se trazaba una ruta que tarde o temprano lo llevaría a dirigir una novena de Grandes Ligas.

“La gente está equivocada con Alex”, expresó Ozzie Guillén en una charla reciente del talento de “Béisbol esta Noche” con varios medios en la sede de ESPN en Bristol. “Alex es manager desde que estaba en la universidad. Alex siempre ha tenido esa mentalidad de manager. Conociéndolo desde que estaba en la universidad, en la casa de los Cora se respira, se come, se duerme con béisbol”.

El excampocorto venezolano y ganador de una Serie Mundial como dirigente de los Medias Blancas de Chicago (2005), conoce bien a Alex y a su hermano Joey, a quienes le une una larga relación que más que de amistad, es de familia. Al analizar el trabajo del cagüeño este año, Ozzie resalta dos cualidades; su enfoque y comunicación.

“Cuando vas a dirigir un equipo del calibre de Boston, la gente dice: ‘Ah, pero cualquiera puede dirigir ese equipo’. Eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque tienes muchos personajes, tienes mucha plata, tienes mucha presión, estás en una ciudad demasiado de difícil. Si ganas, es que tienes buenos peloteros. Si pierdes, entonces el manager no sirve. Alex ha hecho eso: poner todo junto, amoldar a esos peloteros a su manera”, precisó Guillén, de 54 años.

“Otra cosa es que su comunicación con los peloteros ha sido extraordinaria. Le ha dejado las puertas abiertas a sus peloteros, que es otra cosa que ahora no se ve. Cuando entras como manager nuevo a un sitio donde está (Chris) Sale, (David) Price, Mookie Betts, JD Martínez, to’ este grupo de caballos, te toma (tiempo). Como que te cuestionan: ‘¿Quién eres tú?’. Entonces, eso es lo que ha hecho Alex: lograr que peloteros de ese calibre, de esa actitud, lo vean a él como jefe”, afirmó.

Por un nuevo récord

A los Medias Rojas le restan cinco partidos por jugar en la campaña regular de 2018. Con cuatro triunfos más, Cora superaría la marca de más victorias para un dirigente novato en una temporada, en poder de Ralph Houk, quien en 1961 llevó a los Yankees de Nueva York a marca de 109-53.

Jerez, veterano narrador de béisbol de ESPN conocido por su frase insigne de, “¡No, nono, nono, no!... ¡Dígale que no a esa pelota!”, destacó que lo conseguido por Cora hasta ahora no es fruto de la casualidad, sino un resultado directo de su trabajo, sacrificio y preparación a lo largo de su carrera.

“No creo en eso de suerte de principiante…. Alex Cora fue gerente general de los Criollos de Caguas. Fue gerente general de Puerto Rico al Clásico Mundial de Béisbol. Fue coach de banca de estos Astros de Houston que son los campeones defensores. Y, también, trabajó aquí, en ESPN, conociendo las herramientas, todo lo que se pide de sabermetría, etcétera. Él logró formarse”, destacó el relator dominicano.

Para la venezolana Carolina Guillén, el boricua que jugó por 14 campañas en las Mayores, posee una cualidad que ha sido clave en hacer que los jugadores de los Medias Rojas respondan a su estilo y filosofía.

“Además de ser un excelente comunicador, es un tipo que sabe cómo motivar al grupo. Lo hizo en sus días como gerente de los Criollos de Caguas, cuando ganaron la Serie del Caribe. Él siempre tenía un eslogan, una frase motivacional que se la ponía a sus peloteros desde el día uno. Eso mismo él lo utiliza ahora en las Grandes Ligas, porque cuando tú (señalando a Ozzie) fuiste a visitarlo a Fenway Park, viste que en su oficina está la foto de cada una de sus victorias. El tipo sabe cómo motivar a su grupo. Hay que tener capacidad para hacer eso”, dijo la presentadora con 14 años en ESPN.

La decisión correcta

Ozzie Guillén recuerda con claridad el momento en que Cora le llamó a él y a sus hijos para contarles que tenía una oferta de trabajo como coach de banco de los Astros de Houston para la temporada de 2017.

“Alex estaba entre trabajar en ESPN y ser coach de Houston. Entonces me llama, llama a mis hijos, y dice: ‘Aquí (en ESPN) estoy haciendo buena plata, todo el mundo me está viendo’… Pero entonces me pregunta a mí. Yo le digo, ‘Papito, si usted quiere entrar a la universidad, tiene que ir para high school’”, contó el también dirigente de los Tiburones de La Guaira en Venezuela.

Justo su experiencia en la pelota invernal venezolana, donde dirige desde el 2016, ha hecho que Guillén aprecie todavía más lo que ha conseguido Cora, quien tras su retiro como jugador en 2011, se curtió como dirigentey gerente general en la pelota invernal de Puerto Rico con los Criollos de Caguas.

“Para mí es más difícil ser gerente general y manager en ‘Winter League’ que en Grandes Ligas. Y el que me diga que no de Major League Baseball, que se siente al lado mío. Antes yo decía eso (que dirigir en Grandes Ligas era más difícil), pero yo estaba viendo los toros desdela barrera. Ahora que estoy allá dentro, digo: ‘Qué difícil es dirigir en nuestros países’. Y eso lo hizo Alex Cora antes de meterse a esto”, resaltó.

En la conferencia de prensa tras la victoria del lunes ante Baltimore, el orgullo y humildad con que Cora se expresó son el mejor ejemplo de las palabras que le profirieron Ozzie, Carolina y Jerez.

“Esta es una franquicia histórica”, reflexionó el boricua sobre el récord de 106 victorias de Boston. “En lo personal, viniendo de donde vengo, tener la oportunidad de dirigir al nivel de Grandes Ligas, soy apenas el segundo puertorriqueño en dirigir en las Mayores. Ustedes saben como me siento — por eso llevo esta camiseta (con la bandera de Puerto Rico). Que esto haya ocurrido, es muy especial”.