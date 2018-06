MajorLeague Baseball (MLB) anunció el sábado que el puertorriqueño de los Indios de Cleveland, Francisco Lindor, fue reconocido como el Jugador del Mes de mayo en la Liga Americana por su destacada actuación ofensiva.

En la Nacional fue reconocido el jugador de los Rojos de Cincinnati, Scooter Gennett.

The month of May has been good to the Mash Bros.



Francisco Lindor: .368, 13 2B, 9 HR, 22 RBI

Francisco Lindor: .368, 13 2B, 9 HR, 22 RBI

Jose Ramirez: .333, 12 2B, 11 HR, 25 RBI#RallyTogether