San Diego — En su regreso tras una larga estadía en la lista de los lesionados, René Rivera pegó un jonrón que significó la ventaja en la novena entrada, y los Angelinos de Los Ángeles superaron el miércoles 3-2 a los Padres de San Diego para barrerlos en tres juegos.

Oof, René Rivera made a mess of things at Petco Park, but don't worry, we'll help sWWWeep up! pic.twitter.com/NHwTiR4ijz