Nueva York — Giancarlo Stanton convirtió los abucheos del día anterior en una ovación al disparar su primer cuadrangular en Yankee Stadium, un batazo para tomar la ventaja en la primera entrada, y guiar a los Yankees de Nueva York a un triunfo el miércoles 7-2 sobre los Rays de Tampa Bay para completar la barrida en la serie de dos partidos.

Stanton se enredó con un slider que se quedó alto de Blake Snell (0-1) y depositó la pelota a 458 pies del plato por el jardín izquierdo a 117,9 millas por hora. Un cuadrangular de dos carreras que ha sido el más veloz en Grandes Ligas en la joven temporada.

It only took 6 games before Stanton, Judge and Sanchez ALL went yard in the same game ?? pic.twitter.com/6eiQm212CK