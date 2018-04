Las Grandes Ligas anunciaron la suspensión de seis partidos para el relevista de los Medias Rojas de Boston, Joe Kelly y le aplicó un castigo por cinco juegos a Tyler Austin, de los Yankees de Nueva York, por protagonizar una reyerta el miércoles que provocó que ambas bancas se vaciaran en el Fenway Park.

Según divulgó MLB.com también se le aplicaron sanciones (multas) al dirigente de los Medias Rojas, Alex Cora y al coach de tercera de los Yankees, Phil Nevin.

El anunció fue hecho por Joe Torre, Jefe Oficial de Béisbol de las Mayores.

Kelly fue suspendido y multado por intencionalmente golpear con un lanzamiento a Austin y provocar una pelea. Mientras éste último también fue castigado bajo los mismos términos por dirigirse a la lomita y provocar el encuentro físico.

También fueron multados varios jugadores de ambos equipos que se encuentran en la lista de inactivos por haber entrado al terreno y participar en la reyerta.

Los peloteros fueron CC Sabathia (Yankees), Xander Bogaerts, Marco Hernández y Dustin Pedroia -todos de los Medias Rojas-.

Todas las sanciones entran en vigor esta misma noche. Todos los jugadores envueltos tienen derecho a apelar la misma.

En el partido del miércoles, los ánimos se caldearon cuando en la tercera entrada, Austin se deslizó de forma brusca en la segunda base para evitar una doble jugada. En la misma, Austin impactó con sus gancho una de las piernas de Holt lo que provocó que los bancos se vaciaran.

Entonces en la séptima, Kelly alcanzó con un lanzamiento a Austin cerca del costado lo que provocó que éste se dirigiera al montículo. Entonces se formó la melée y los bancos volvieron a vaciarse.