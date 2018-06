Chicago — Kris Bryant tuvo tres hits y anotó una carrera como primero en el orden por primera vez en su carrera, Ian Happ hizo una atrapada espectacular lanzándose cerca de la esquina del jardín izquierdo para finalizar el juego y los resurgidos Cachorros de Chicago vencieron el viernes 3-1 a los alicaídos Piratas de Pittsburgh.

Bryant lució cómodo para abrir el orden al bate luego que el manager Joe Maddon decidió colocar a su superestrella en un “asiento diferente por el día” porque no había conectado la pelota con su fuerza habitual. Dio sencillo en sus primeros tres turnos y anotó en un primer inning de dos carreras que ayudó a los Cachorros a ganar por décima vez en 12 juegos.

Ian Happ se tendió para atrapar un batazo de Josh Harrison hacia la esquina en contra de Pedro Strop con un corredor a bordo y dos outs en la novena entrada. Posiblemente también salvó una carrera en el tercer capítulo cuando hizo una atrapada cayéndose a un elevado poco profundo de Corey Dickerson con corredores en primer y segunda. Happ hizo otra atrapada en el sexto episodio cuando corrió hacia atrás y se abalanzó sobre el batazo de Colin Moran.

