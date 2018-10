Al filo de la medianoche, mientras los Medias Rojas sorprendían con una remontada a los Dodgers en el cuarto juego de la Serie Mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó las redes sociales para criticar al dirigente de Los Ángeles, Dave Roberts.

Trump opinó que la decisión de Roberts de sacar al pitcher Rich Hill durante la séptima entrada fue la razón principal que llevó a los Dodgers a perder su ventaja de 4-0 ante el equipo de Boston, dirigido por el puertorriqueño Alex Cora.

Watching the Dodgers/Red Sox final innings. It is amazing how a manager takes out a pitcher who is loose & dominating through almost 7 innings, Rich Hill of Dodgers, and brings in nervous reliever(s) who get shellacked. 4 run lead gone. Managers do it all the time, big mistake!