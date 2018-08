Atlanta — El zurdo de los Bravos, Sean Newcomb, se disculpó con sus compañeros por unos tuits racistas, homofóbicos y sexistas que envió como adolescente.

Newcomb habló el lunes en una reunión a la que asistieron jugadores, entrenadores, el manager Brian Snitker y el personal de Atlanta. El venezolano Ender Inciarte y Dansby Swanson dijeron que los jugadores aceptaron la disculpa. Cada uno dijo que los tuits que se hicieron públicos el domingo no representan las acciones de Newcomb en el equipo.

Statement from the Atlanta Braves regarding Sean Newcomb: pic.twitter.com/T9kP9TF5d1